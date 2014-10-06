Deniz Seki yakalanmamak için kılık mı değiştiriyor?
06 Ekim 2014 13:30
19
‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve daha sonra kayıplara karışan şarkıcı Deniz Seki’nin tanınmamak için başörtüsü kullandığı öne sürüldü.
29
Milliyet'in haberine göre İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nce ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan şarkıcı Deniz Seki, yakalanmamak için cep telefonu ve kredi kartı kullanmıyor.
39
Seki’yi aramayı sürdüren güvenlik, yakalanmamak için cep telefonu ve kredi kartı kullanmayan Seki’nin, bir süre önce nakit paraya sıkıştığını belirledi.
49
Seki’nin bu kapsamda dolaylı yollarla irtibat kurduğu annesinden kendisine para göndermesini istediği öğrenildi.
59
Seki’nin yerinin tespit edilmemesi için hiçbir şekilde kredi kartı ya da cep telefonu kullanmadığı belirtildi.
69
Ünlü şarkıcının yakalanmamak için saç rengi ve giyim şeklini sürekli olarak değiştirdiği belirlendi. Seki’nin zorunlu kalmadıkça kalabalık ortamlara girmediği de değerlendirildi.
79
Seki’nin eğer dışarı çıkmak zorunda kalması halinde ise tanınmamak için başörtüsü kullandığı belirlendi. Seki’nin ayrıca, bunlarla birlikte güneş gözlüğü gibi çeşitli aksesuarlar da kullandığı tespit edildi.
89
Polis bu tespitlerinin ardından, bir süre önce Seki’yi yakalamak için İstanbul dışında iki ilde çalışma gerçekleştirdi. Ancak polis ekiplerinin, özel olarak yürütülen bu çalışmalardan bir sonuç alamadığı öğrenildi.
99
Ayrıca, daha önce Seki’nin yurtdışına kaçtığı yönündeki bilgilerin ise gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.