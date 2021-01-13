Demet Şener, Cenk Küpeli ile boşanmalarının nedenini açıkladı
Haziran 2019'da nikah masasına oturduğu eşi Cenk Küpeli ile boşanan eski manken Demet Şener, boşanma sebebini açıkladı.
13 Ocak 2021 16:45
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Demet Şener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla evliliğinin neden bittiğini duyurdu.
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Cenk Küpeli'den boşanan Şener, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
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"Evliliğimizi üzülerek ve dostça dün bitirmiş bulunuyoruz. Gerekli açıklamaları yaptık fakat bazı yayın organlarında çeşitli iddialarla haber yapılmaktadır."
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"Çocuklarım artık büyüdü ve markamın heyecanıyla yoğun bir çalışma dönemindeyim. Cenk'in çok istediği çocuk konusuna başlarda ben de sıcak baksam da kendimi yeni bir çocuk için hazır hissetmiyorum."
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"Bu konuyu da karşılıklı konuşarak hayattan beklentilerimizin farklı olduğuna karar vererek ve üzülerek ayrılık kararı verdik."
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"Evliliğimiz boyunca Cenk her zaman benim yanımda olmuştur. Ne maddi ne de manevi en ufak bir sorun yaşamamışızdır. Güzel bir evliliği bitirmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Saygı duyulmasını rica ederim."
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Demet Şener'in boşandığı Cenk Küpeli ise, şu ifadeleri kullanmıştı:
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""Evli kaldığımız süre boyunca bana hissettirdiğin tüm güzel duygular ve beraber geçirdiğimiz her an için teşekkür ederim."
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"Anneliğine ve kadınlığına olan saygımın yanı sıra, duyduğum sevgi nedeniyle hayatımda hep çok özel kalacaksın. Ayrılık sonrası arkadaşlığa inanmasam da eski eşin olarak tüm desteğim ve dualarım seninle olacak. Güzel ve başarılı bir hayat dilerim..."
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Demet Şener, Cenk Küpeli ile boşanmalarının nedenini açıkladı