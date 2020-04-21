Demet Akalın'dan, "Türk yemekleri, İtalyan yemekleriyle yarışamaz" diyen Şeyma Subaşı'na: Ağzının tadını bilsen burnunun bokunu yerdin
Şeyma Subaşı'nın "Türk yemekleri, İtalya'nın yemekleriyle yarışamaz. İtalya mutfağı, dünyanın en iyi mutfağıdır' sözlerine Demet Akalın'dan tepki geldi. Ünlü şarkıcı, "Ağzının tadını bilsen burnunun bokunu yerdin" ifadelerini kullandı.
21 Nisan 2020 20:47
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Şeyma Subaşı, ev karantinası günlerinde YouTube kanalına yüklediği video sosyal medyada çok konuşuldu. Yemek kültürlerinin karşılaştırıldığı bir yayın yapan Subaşı, İtalyan mutfağını çok sevdiğini anlattı.
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“Geleneksel Türk yemeğiniz nedir?” sorusuna, “Patlıcan. Kebap demiyorum çünkü kebap İsrail'de de var.” cevabını verdi.
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Subaşı; İtalyan mutfağının, dünyanın en iyisi olduğu dile getirdi. Subaşı, “İtalyan mutfağı asla kıyaslanamaz. En iyi ürünlere sahip.” şeklinde konuştu.
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“Biz yemeklere bolca zeytinyağı, sarımsak ve domates koymayı çok severiz.“ diyen Subaşı'na, sevgilisi Guido Senia da destek verdi.
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Şayma Subaşı'nın sözlerine Şarkıcı Demet Akalın'dan sert tepki geldi.
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Akalın, Subaşı'na "Ağzının tadını bilsen burnunun bokunu yerdin" sözleri ile tepki gösterdi.