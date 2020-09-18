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Define aramak için 5 bin yıllık tarihi mezarları talan ettiler!

Van'ın Erciş ilçesinde 5 bin yıllık tarihi mezarlık, defineciler tarafından tahrip edildi.

18 Eylül 2020 09:45

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Altın ve tarihi eser aramak için gelen defineciler, yaptıkları kaçak kazılar ile mezarlıktaki kemikleri de ortaya çıkardı

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Erciş ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Çelebibağı Mahallesi'nde bulunan tarihi mezarlık, definecilerin hedefi oldu

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Ünlü halk ozanı Ercişli Aşık Emrah ile Selvihan'nın da kabrinin bulunduğu mezarlık, define avcıları tarafından ikinci kez tahrip edildi

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Mezarlıkta kaçak kazı yapan defineciler mezarlardaki kemikleri de açığa çıkardı.

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Özelikle Osmanlılara, Selçuklulara ve Karakoyunlulara ait çok sayıda mezar bulunuyor

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Define aramak için 5 bin yıllık tarihi mezarları talan ettiler!

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Define aramak için 5 bin yıllık tarihi mezarları talan ettiler!

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Define aramak için 5 bin yıllık tarihi mezarları talan ettiler!

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Define aramak için 5 bin yıllık tarihi mezarları talan ettiler!

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Define aramak için 5 bin yıllık tarihi mezarları talan ettiler!

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