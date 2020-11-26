Danimarka'da Koronavirüs mutasyonu gerekçesiyle öldürülen binlerce vizon toprağın altından yüzeye çıktı
26 Kasım 2020 17:12
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Danimarka'da öldürülen binlerce vizon toprağın altından yüzeye çıktı.
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Danimarka'da koronavirüs mutasyonuna uğradığı gerekçesiyle öldürülen milyonlarca vizon ölüsü yeniden ortaya çıktı. Çürüme sırasında oluşan gazlar sonucu cesetlerin şişmesi nedeniyle bu durumun meydana geldiği açıklandı.
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Danimarka'da hükümet mutasyona uğramış yeni bir koronavirüs türünün bulunması üzerine çiftliklerdeki 17 milyon kadar vizonun topluca öldürülmesine karar vermişti. Hayvan hakları dernekleri ise bunun katliam olduğunu belirtmiş ve tepki göstermişti.
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Danimarka'da Holstebro askeri merkezinde itlaf edilen, toplu gömü alanındaki binlerce hayvan ölüsü yeniden ortaya çıktı.
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NTV'de yer alan habere göre polis sözcüsü Thomas Kristensen bu durumun, çürüme sırasında oluşan gazlar sonucu cesetlerin şişmesi nedeniyle meydana geldiğini söyledi.
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Kristensen, bundan böyle ölü hayvanların yeniden ortaya çıkmasını engellemek için vizonların toprağın 1 metre altı yerine 2,5 metre altına gömeceklerini duyurdu.
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Danimarka'da öldürülen binlerce vizon toprağın altından yüzeye çıktı