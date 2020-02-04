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"Damızlık Kızın Öyküsü" çizgi roman oldu

Kanadalı feminist yazar Margaret Atwood'un Türkçe'ye "Damızlık Kızın Öyküsü" (The Handmaid's Tale) olarak çevrilen romanı dizinin ardından şimdi de Doğan Kitap etiketiyle çizgi roman olarak okurla buluştu.

04 Şubat 2020 14:10

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Kanadalı feminist yazar Margaret Atwood'un Türkçe'ye "Damızlık Kızın Öyküsü" (The Handmaid's Tale) olarak çevrilen romanı dizinin ardından şimdi de Doğan Kitap etiketiyle çizgi roman olarak okurla buluştu.

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Kanadalı ilüstratör Renée Nault'un çizip uyarladığı çizgi romanı Sevinç Altınçekiç Türkçe'ye kazandırdı.

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1985 yılında yazılan "Damızlık Kızın Öyküsü", distopyalar çağında yeniden keşfedildi ve çok satanlar arasına girdi.

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2017 yılında Bruce Miller tarafından televizyon dizisi olarak uyarlandı.

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Başrollerinde Elisabeth Moss ve Joseph Fiennes'ın yer aldığı dizi Altın Küre ve Emmy dahil pek çok ödüle değer görüldü.

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Kitaptan: "Kadın, “bunaltıcı düşlerden uyandığı” bir sabah, hiçliğe dönüşmüş olarak buldu kendini. Artık bir adı yoktu, düşüncesi, benliği, arzusu yoktu ama bir rahmi vardı. Yaşamını kolonilere sürülmeden, öldürülmeden, Damızlık Kız olarak sürdürmesini sağlayan rahmi. Artık âşık olmayacaktı, sevmeyecekti, onaylanmış bir dilin ötesine geçmeyecekti. Duvarlara asılmış sıra sıra cesetler, tek gerçeğin savaş ve üreme olduğunu hatırlatıyordu. Özgürlük hatırlanmayacak kadar uzaktaydı…"

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"Damızlık Kızın Öyküsü" çizgi roman oldu

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"Damızlık Kızın Öyküsü" çizgi roman oldu

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"Damızlık Kızın Öyküsü" çizgi roman oldu

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"Damızlık Kızın Öyküsü" çizgi roman oldu

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"Damızlık Kızın Öyküsü" çizgi roman oldu

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