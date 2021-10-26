Daha önce AKP'ye oy vermiş ve şu an kararsız olan seçmenin yüzde 49'unun gerekçesi: Kızdırdılar
MAK Danışmanlık, 2021 Ekim ayı Türkiye Gündem Araştırması sonuçlarını açıkladı
26 Ekim 2021 22:32
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AK PARTİ'ye bir ya da birden fazla kere oy verip "şimdi oy vermeyeceğim" diyen seçmenin yarısı "Kızdırdılar" yanıtını verdi.
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AKP'ye oy veren seçmene neden oy vermekte tereddütlüsünüz, ya da niçin oy vermek istemiyorsunuz sorusu soruldu
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Seçmene "Kurulduğundan bugüne herhangi bir ya da birkaç seçimde AK Parti'ye oy verdiniz mi sorusuna ankete katılanların yüzde 74'ü oy verdiğini teyit etti.
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Önümüzdeki ilk seçimde AK Parti'ye oy verme davranışınız nasıl olacak? sorusuna ise ankete katılanların yüzde 56'sı "kesinlikle oy vermeyeceğim" derken; "tereddütlüyüm" diyenlerin oranı yüzde 8'de kaldı.
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AK PARTİ'ye bir ya da birden fazla kere oy verip "şimdi oy vermeyeceğim" diyen seçmenin yarısı "Kızdırdılar" yanıtını verdi.
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Kızdırdılar, küstürdüler ve üzdüler diyen seçmene; "Sizi kızdıran küstüren ve üzen kim" sorusuna katılımcıların yüzde 21'i birçoğu derken; hepsi diyenlerin oranı yüzde 17 olarak hesaplandı
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Katılımcılara "Size göre, ülkemizin en öncelikli çözülmesi gereken sorunu nedir" sorusu soruldu; seçmenin yarısından fazla ekonomi derken, ikinci büyük oranda ise eğitim yanıtı çıktı.
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"Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir misiniz" sorusuna ise "kesinlikle oy vermem" diyenlerin oranı yüzde 42 çıktı. Yüzde 37'lik bir dilim ise "Kesinlikle oy veririm" dedi.
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Katılımcıların yüzde 43'ü erken seçim gerekli değildir derken, yüzde 42'si gerekli olduğunu düşünüyor.
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Yarın bir genel seçim olsa 24 Haziran seçimlerinde oy verdiğiniz partiye göre oy tercihiniz değişicek mi sorusuna ise seçmenin yüzde 42'si hayır; yüzde 41'i evet yanıtını paylaştı.