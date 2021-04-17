Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Marmaris-Turgutreis etabını Jasper Philipsen kazandı
56’ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Marmaris-Turgutreis etabını Jasper Philipsen 4.20.45’lik derecesi ile kazandı.
17 Nisan 2021 15:44
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Bu yıl 56’ncısı düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 7’nci etabı Marmaris-Turgutreis arasında 24 takımdan 151 sporcu ile koşuldu. Spor Toto sponsorluğundaki 180 kilometrelik etapta 4.20.45‘lik derece elde eden Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen birinci oldu. Philipsen dünkü Fethiye-Marmaris etabından sonra bir kez daha birinciliğe imza attı.
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TUR’un 7’nci etabında ikinci; İsrail'in Start-Up Nation takımından Alman Andre Greipel, üçüncü ise Belçika'nın Deceuninck-Quick Step ekibinden Büyük Britanyalı Mark Cavendish oldu.
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1.4’üncü kilometre geride kalırken etabın Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı’nın sponsorluğunda, Türkiye Güzellikleri adı altındaki ilk tırmanış kapısı geçildi. Euskaltel-Euskadi takımından Julen Irizar Laskurain prim kapısını ilk geçen sporcu oldu. İkinciliği Eolo-Kometa Cycling takımından Francesco Gavazzi, üçüncülüğü ise Bardiani takımından Alessandro Tonelli elde etti.
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1.4’üncü kilometre geride kalırken etabın Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı’nın sponsorluğunda, Türkiye Güzellikleri adı altındaki ilk tırmanış kapısı geçildi. Euskaltel-Euskadi takımından Julen Irizar Laskurain prim kapısını ilk geçen sporcu oldu. İkinciliği Eolo-Kometa Cycling takımından Francesco Gavazzi, üçüncülüğü ise Bardiani takımından Alessandro Tonelli elde etti.
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96.6’ncı kilometrede etabın son tırmanış prim kapısı geçildi. Bir önceki kapıyı geçen İtalyan sporcu buradaki primi de aldı. Sapura takımından Danilo Celano böylece iki prim kapısını geçerek 300 Euro almaya hak kazandı. İkinciliği Euskaltel-Euskadi takımından Julen Irizar Laskurain, üçüncülüğü Bardiani takımından Alessandro Tonelli, dördüncülüğü ise Eolo-Kometa Cycling takımından Francesco Gavazzi elde etti.
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56’ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın Salcano sponsorluğunda katedilecek 160.3 kilometrelik Bodrum - Kuşadası etabı ile sona erecek. Böylece toplam uzunluğu 1344 kilometre olan TUR’da Genel Ferdi klasmanda birinci gelen sporcu belli olacak ve turun şampiyonu olarak Turkuaz Mayo’ya ulaşacak.