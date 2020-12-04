Çukur dizisinde şoke eden ayrılık!

Çukur'un 106. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur yeni bölümde Çağatay Erdenet, tuzağa düşürdüğü Selim Koçovalı'yı öldürüyor
04 Aralık 2020 11:27
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Çukur dizisinin 7 Aralık Pazartesi ekrana gelecek olan 106. yeni bölümüne Selim Koçovalı'nın ölüm haberi damga vuracak.
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Dizide Selim'i canlandıran başarılı oyuncu Öner Erkan ise yeni bölümde Çukur'a veda ediyor.
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Başrollerini Aras Bulut İynemli, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu ve Necip Memili gibi isimlerin yer aldığı dizide Selim Koçovalı karakterine hayat veren Öner Erkan, gelecek hafta yayınlanacak olan 106. bölüm ile diziye veda edecek.
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Çukur’un yeni bölümü 7 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de