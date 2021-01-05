Çukur'da yaprak dökümü: Üç oyuncu diziden ayrıldı!
Dün akşam 110. bölümüyle ekrana gelen Çukur dizisinde yaprak dökümü yaşandı. Dizide Süreyya Erdenet'i oynayan Filiz Taçbaş, Ogeday Erdenet'i canlandıran Baki Davrak ile Nehir karakterine hayat veren Hazal Subaşı kadrodan ayrıldı.
05 Ocak 2021 11:19
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Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Mustafa Avkıran, Nejat İşler, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi, Show TV'de dün akşam 110. yeni bölümüyle ekrana geldi.
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Çukur son bölümde Olga'yı öldüren Seren bu defa da babasının katili olarak suçladığı Süreyya'yı vurdu. Ogeday ve Kulkan'ın annesi Süreyya rolünü canlandıran Filiz Taçbaş diziye veda etti.
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Diğer yandan ise Ogeday'ı kaçıran Koçovalılar, Kulkan'ı da tuzağa düşürdü. Kulkan düştüğü çukurdan kurtulmak için kendine uzatılan iple yukarı çıktığında abisi Ogeday'ı ağaçta asılmış halde gördü. Dizide Ogeday Erdenet rolünü canlandıran Baki Davrak da son bölümle Çukur'dan ayrıldı.
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Vedalardan biri de Yamaç'tan hamile olan Nehir'in ayrılma sahnesinde oldu. Yamaç'a bir mektup bırakarak kaçan Nehir, İstanbul'u terk etti. Nehir rolündeki Hazal Subaşı da diziden ayrıldı.
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Sosyal medya hesabından dizi setindeki bir fotoğrafını paylaşan oyuncu Hazal Şubaşı, "Hoşça kalın. Her şey için çok teşekkürler. İyi ki Çukur" ifadelerini kullandı.
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Çukur’un yeni bölümü 11 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de