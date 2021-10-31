Cristiano Ronaldo, Ariana Grande'yi geçti, o listede de zirveye yaklaştı!
Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun yaptığı son paylaşım, büyük ses getirdi. Instagram'daki en çok beğeni alanlar listesinde de Ronaldo ile Messi'nin rekabeti dikkat çekti. İşte Instagram'da en çok beğeni alan paylaşımlar;
31 Ekim 2021 16:16
114
Manchester United'da forma giyen Cristiano Ronaldo, bir kez daha tüm dünyanın gündemine oturdu.
214
Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ile ultrason fotoğrafının bulunduğu fotoğrafla yaptığı paylaşım büyük ses getirdi.
314
Portekizli yıldız, yaptığı son paylaşımda, "İkiz Bebek beklediğimizi açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. Kalbimiz sevgiyle dolu, sizinle tanışmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.
414
Ronaldo'nun paylaşımı, 25 milyon beğeni barajını geçerek birçok dünyaca ünlü isimleri geride bıraktı.
514
İşte Instagram'da en çok beğeni alan paylaşımlar; Lionel Messi, 8 Ağustos 2021 21 milyon
614
Lionel Messi, 11 Temmuz 2021 21.9 milyon
714
Billie Eilish, 2 Mayıs 2021 22 milyon
814
Lionel Messi, 11 Ağustos 2021 22,1 milyon
914
Billie Eilish, 17 Mart 2021 23 milyon
1014
Kylie Jenner, 8 Eylül 2021 24 milyon
1114
Jahseh Dwayne Ricardo Onfroy, 20 Mayıs 2018 26 milyon