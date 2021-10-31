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Cristiano Ronaldo, Ariana Grande'yi geçti, o listede de zirveye yaklaştı!

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun yaptığı son paylaşım, büyük ses getirdi. Instagram'daki en çok beğeni alanlar listesinde de Ronaldo ile Messi'nin rekabeti dikkat çekti. İşte Instagram'da en çok beğeni alan paylaşımlar;

31 Ekim 2021 16:16

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Manchester United'da forma giyen Cristiano Ronaldo, bir kez daha tüm dünyanın gündemine oturdu.

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Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ile ultrason fotoğrafının bulunduğu fotoğrafla yaptığı paylaşım büyük ses getirdi.

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Portekizli yıldız, yaptığı son paylaşımda, "İkiz Bebek beklediğimizi açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. Kalbimiz sevgiyle dolu, sizinle tanışmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Ronaldo'nun paylaşımı, 25 milyon beğeni barajını geçerek birçok dünyaca ünlü isimleri geride bıraktı.

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İşte Instagram'da en çok beğeni alan paylaşımlar; Lionel Messi, 8 Ağustos 2021 21 milyon

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Lionel Messi, 11 Temmuz 2021 21.9 milyon

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Billie Eilish, 2 Mayıs 2021 22 milyon

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Lionel Messi, 11 Ağustos 2021 22,1 milyon

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Billie Eilish, 17 Mart 2021 23 milyon

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Kylie Jenner, 8 Eylül 2021 24 milyon

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Jahseh Dwayne Ricardo Onfroy, 20 Mayıs 2018 26 milyon

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Ariana Grande, 26 Mayıs 2021 26.7 milyon

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Cristiano Ronaldo, 28 Ekim 2021 27 milyon

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Chris Godfrey, 4 Ocak 2019 55 milyon

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