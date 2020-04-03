Çocuklarıyla evde olan yetişkinler için mini kılavuz ve üç etkinlik önerisi
03 Nisan 2020 14:01
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Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Uzmanı Ceren Suntekin, 'Karantinada Çocuklarla Evde Olan Yetişkinler İçin Mini Kılavuz' hazırladı. Kılavuzda yetişkinlere üç etkinlik önerisi yapıldı.
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Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Uzmanı Ceren Suntekin, Koronavirüs’ü herkesin ilk defa deneyimlediğini belirterek, “Hem korku, hem kaygı taşıyıp hem kendimiz, hem sevdiklerimiz için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Tüm bunlar olurken hayatımızı idame ettirmemiz, bakımlarından sorumlu olduğumuz çocuklar ve aile büyükleri ile ilgilenmemiz, kendimizi korumamız ve ortalama 80 m2 bir alanı evden çıkmadan paylaşmamız gerekiyor” dedi.
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Suntekin, mini kılavuzun çocuklar ve yetişkinlerin iyi olmasına katkı sağlayacağını söyledi.
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Çocukların bu süreci en az zararla atlatmasının yetişkinlerin elinde olduğuna dikkat çeken Suntekin, bazı öneriler sundu. Suntekin, çocukların bu süreçte kaygılarının hafife alınmaması ve hastalıklarla mücadele yollarının anlatılması gerektiğini belirtti. Suntekin'in önerileri şöyle:
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Çocukları geçiştirmeden bu sürecin tüm dünyayı etkilediğini ama yeni alternatiflerin bulunacağını aktarın.
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Ev Bandosu, 2 yaş üstü her çocuk için uygundur.
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Portre çizimi ile ev sergisi yapabilirsiniz. Bu her çocuk için uygundur.
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Çocuğunuzun ev gazetesi ile haberler okumasını sağlayın. İlköğretim çağı için uygundur. Günlük ya da haftalık olabilir, sosyal medya aracılığı ile yaygınlaştırılabilir.