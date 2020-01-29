Çin'de hangi egzotik ve vahşi hayvanlar yeniyor?

Euronews'ten Sertaç Aktan'ın haberine göre; Çin yemek kültürü denince "Masa hariç dört ayaklı her şeyi, gemi hariç yüzen her şeyi ve uçak hariç uçan her şeyi yerler" algısı bulunuyor. Uygarlık tarihinde çok sayıda salgın hastalığın Asya ve özellikle Çin kaynaklı olmasının bu nedenle tesadüf olmadığı ve vahşi hayvanlarda hala modern tıp tarafından tanımlanmamış 1,7 milyon virüs çeşidinin bulunduğu belirtiliyor. Peki Çin'de gerçekten hangi hayvanlar yeniyor?
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Pazardaki kasaplarda tavuk, koyun, domuz, tavşan, köpek, tilki, ceylan, timsah, dev semender balığı, yılan, sıçan, dağsıçanı, tavuskuşu, devekuşu, kirpi, kunduz, porsuk, yarasa, koala, eşek ve deve gibi toplamda 112 farklı et çeşidi mevcut. Yine de bu sayı ülke genelinde neredeyse ayrımsız şekilde tüketilen tüm deniz canlılarını saymak için yeterli değil. İşte bazı örnekler: