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Çiçekçiler, 14 Şubat'a hazırlanıyor: Kırmızı gülün tanesi 25 ila 50 lira arasında

12 Şubat 2022 13:28

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Sevgililer Günü'nün vazgeçilmez sembolü kırmızı güller, 14 Şubat'ta çiçekçilerde kalitesine göre 25 lira ile 50 lira arasında satışa sunulacak.

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Ankara Çiçekçiler Odası Başkanı Emin Çimen, çiçekçilerin 14 Şubat için hazırlıklarını tamamladığını aktararak şunları söyledi:

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“Hepsi hemen hemen 700 ila 1000 arası gül satın aldı, müşterilerini bekliyor. Geçmiş yıllarda 4,5 milyon adet gül satılmıştı. Bu sene bu rakamın artmasını bekliyoruz.“

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Fiyatlar gülün kalitesine, yerli veya ithal olup olmamasına bağlı. Dolayısıyla kırmızı gül satış fiyatları 25 lira ile 50 lira arasında değişecektir.”

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Çimen, kırmızı gülün ‘aşk‘, beyaz gülün ‘masumiyet‘, pembe gülün ‘gönlüm sende‘, sarı gülün ‘sıcak sevgi‘ gibi anlamları bulunduğunu ifade ederken, en çok tercih edilenin kırmızı gül olduğunu ekledi.

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(AA)

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Çiçekçiler, 14 Şubat'a hazırlanıyor: Kırmızı gülün tanesi 25 ila 50 lira arasında

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Çiçekçiler, 14 Şubat'a hazırlanıyor: Kırmızı gülün tanesi 25 ila 50 lira arasında

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Çiçekçiler, 14 Şubat'a hazırlanıyor: Kırmızı gülün tanesi 25 ila 50 lira arasında

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