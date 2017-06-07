Cem Yılmaz yeni filmi Arif V 216'dan ilk fotoğrafları paylaştı
07 Haziran 2017 14:54
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Cem Yılmaz'ın 2018'de vizyona girecek olan yeni film Arif V 216'nın çekimleri başladı. Ünlü komedyen, sosyal medya hesabından, setten ilk fotoğrafları paylaştı.
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Yeni filmi Arif ve 216'nın çekimlerine başlayan Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından takipçilerini mutlu edecek bir paylaşım yaptı. Kadrosuna her gün yeni isimler katan ve sosyal medya hesabından bu isimleri duyuran Cem Yılmaz, merakla beklenen filminin çekimlerine başladı.
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Filmde Ozan Güven’le birlikte başrolde oynayan Cem Yılmaz, Twitter hesabından sette çekilmiş bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafa sadece 'Günaydın' notunu düşen Cem Yılmaz, fırsat buldukça bu tarz paylaşımlar yapmaktan geri durmuyor.