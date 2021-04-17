Cem Yılmaz, gösterisinde Demet Akalın’ın kızı Hira ile ilgili espri yaptığı iddiasını yalanladı
Yılmaz'ın “Benim çocuğum 6 bin TL kaybetmişti, Allah'tan benimki biraz daha zekiymiş" dediği iddia edilmişti, Akalın tepki göstermişti
17 Nisan 2021 14:10
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Cem Yılmaz, gösterisinde Demet Akalın’ın kızı Hira ile ilgili espri yaptığı iddiasını yalanladı
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Önceki gün Etiler’de görüntülenen komedyen Cem Yılmaz, son gösterisinde Demet Akalın'ın kızı Hira ile ilgili espri yaptığına ilişkin iddiaları yalanladı.
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Cem Yılmaz'ın, geçen günlerdeki gösterisinde Demet Akalın'ın kızı Hira'nın TiktTok hesabından 7 bin TL kaybetmesini hakkında espri yaptığı iddia edilmişti. Ünlü komedyenin, "Benim çocuğum 6 bin TL kaybetmişti, Allah'tan benimki biraz daha zekiymiş" dediği öne sürülmüştü. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Cem Yılmaz, "Ben öyle bir şey söylemedim, kim diyor bunları?" ifadelerini kullandı.
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Gösterisinde bu cümleleri kurduğuna ilişkin haberler çıktığını söyleyen muhabirlere tepki gösteren Yılmaz, "Tamam söyledim, evet" diyerek oradan ayrıldı.
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Demet Akalın, çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili kendisine yorum yapan bir takipçisine, "Yalnız ben parayı, geri alıp çoktan doğuya oyuncak olarak gönderdim. Ondan daha zengin değilim ama daha merhametli olduğum kesin! Kızımsa saf! Onun oğlu bilerek almış, Hira gül göndermiş arada fark var! Allah tüm çocuklara ana-baba parasını güzel yemeyi nasip etsin" demişti.
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Akalın'ın kızı Hira, 'Uzunmakarna' adıyla bilinen TikTok fenomeni Özgür Balakar'ın canlı yayınına annesinin kredi kartından 7 bin TL göndermişti.