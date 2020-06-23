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Çatalca ve Büyükçekmece'de hortumun verdiği zarar havadan görüntülendi

Meteoroloji'nin dün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sağanak ve bazı noktalarda dolu yağışı etkili oldu.

23 Haziran 2020 18:44

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Çatalca ve Büyükçekmece arasındaki bölgede ise oluşan hortum paniğe yol açtı.

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Çatalca ve Büyükçekmece'de oluşan hortum Ahmediye Mahallesi ve Muratbey Mahallesi'ndeki bazı binalara zarar verdi ve ağaçları kökünden söktü.

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Ahmediye Mahallesi ve Muratbey Mahallesi'nde hortum nedeniyle hasar gören yerler havadan görüntülendi.

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İşte o görüntüler...

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