Canlandırdıkları tarihi karakterlere benzeyen oyuncular
16 Ekim 2014 15:56
119
Salma Hayek - Frida Kahlo (Frida)
219
Anthony Hopkins - Alfred Hitchcock (Hitchcock)
319
Michelle Williams – Marilyn Monroe (My Week with Marilyn / Marilyn ile Bir Hafta)
419
Andre 3000 - Jimi Hendrix (Jimi: All Is by My Side)
519
Adrien Brody - Salvador Dali (Midnight In Paris / Paris'te Gece Yarısı)
619
Hellen Mirren - II. Elizabeth (The Queen / Kraliçe)
719
Meryl Streep - Margaret Thatcher (The Iron Lady / Demir Leydi)
819
Morgan Freeman - Nelson Mandella (Invictus / Yenilmez)
919
Ashton Kutcher - Steve Jobs (Jobs)
1019
Bruno Ganz - Adolf Hitler (Der Untergang / Çöküş)
1119
Gary Oldman ve Chloe Webb - Sid Vicious ve Nancy Spungen (Sid and Nancy / Sid ve Nancy)
1219
Denzel Washington - Malcolm X (Malcolm X)
1319
Eddie Redmayne ve Felicity Jones - Jane ve Stephen Hawking (The Theory Of Everything / Her Şeyin Teorisi )
1419
Daniel Day Lewis - Abraham Lincoln (Lincoln)
1519
Cate Blanchett - Bob Dylan (I’m Not There / Beni Orada Arama)
1619
Ben Kingsley - Mohandas Karamchand Gandhi (Gandhi)
1719
Val Kilmer - Jim Morrison (The Doors)
1819
Robert Downey Jr. - Charlie Chaplin (Chaplin)
1919
Sean Penn - Harvey Milk (Milk)
© Tüm hakları saklıdır.