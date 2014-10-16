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Canlandırdıkları tarihi karakterlere benzeyen oyuncular

16 Ekim 2014 15:56

119

Salma Hayek - Frida Kahlo (Frida)

219

Anthony Hopkins - Alfred Hitchcock (Hitchcock)

319

Michelle Williams – Marilyn Monroe (My Week with Marilyn / Marilyn ile Bir Hafta)

419

Andre 3000 - Jimi Hendrix (Jimi: All Is by My Side)

519

Adrien Brody - Salvador Dali (Midnight In Paris / Paris'te Gece Yarısı)

619

Hellen Mirren - II. Elizabeth (The Queen / Kraliçe)

719

Meryl Streep - Margaret Thatcher (The Iron Lady / Demir Leydi)

819

Morgan Freeman - Nelson Mandella (Invictus / Yenilmez)

919

Ashton Kutcher - Steve Jobs (Jobs)

1019

Bruno Ganz - Adolf Hitler (Der Untergang / Çöküş)

1119

Gary Oldman ve Chloe Webb - Sid Vicious ve Nancy Spungen (Sid and Nancy / Sid ve Nancy)

1219

Denzel Washington - Malcolm X (Malcolm X)

1319

Eddie Redmayne ve Felicity Jones - Jane ve Stephen Hawking (The Theory Of Everything / Her Şeyin Teorisi )

1419

Daniel Day Lewis - Abraham Lincoln (Lincoln)

1519

Cate Blanchett - Bob Dylan (I’m Not There / Beni Orada Arama)

1619

Ben Kingsley - Mohandas Karamchand Gandhi (Gandhi)

1719

Val Kilmer - Jim Morrison (The Doors)

1819

Robert Downey Jr. - Charlie Chaplin (Chaplin)

1919

Sean Penn - Harvey Milk (Milk)

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