Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu Netflix filmi Kağıttan Hayatlar'ın çalıntı olduğu iddia edildi
21 Mart 2021 12:10
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Netflix'te geçtiğimiz hafta yayınlanan, başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı ve aynı zamanda yaratıcı yapımcılığını üstlendiği Kağıttan Hayatlar filminin senaryosundaki bazı detayların ve filmdeki pek çok sahnenin "çalıntı" derecesinde esinlenilmiş olduğu iddia edildi.
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Dram türünde karşımıza çıkan yapım, yayınlandığı tarihten itibaren Netflix'de Türkiye'de en popüler yapımlar arasında yer almayı başardı ve izleyen kesimlerden de olumlu dönüşler alıyordu. Ancak bugün film ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Hürriyet'ten Orkun Ün tarafından kaleme alınan köşe yazısında, filmin pek çok sahnesinin Ulusoy'un yakın arkadaşı olan Umut Evirgen'in bir filminden alındığı iddia edildi.
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Orkun Ün'ün ifadelerine göre Kağıttan Hayatlar, Umut Evirgen'in yazıp yönettiği 2020 yapımı bir film olan 'Ben Bir Denizim' ile büyük benzerlikler gösteriyor. Başrolünde Gürberk Polat ve Serkan Keskin'in yer aldığı yapımda geçimini kağıt toplayarak sağlayan Deniz'in hikayesi anlatılırken Kağıttan Hayatlar'da da kağıt toplayıcılığı yapan karakterimiz Mehmet yer alıyor.
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Bu temel benzerliğin yanında Kağıttan Hayatlar'ın ana mekanlarından biri olan ve filmde bolca görülen deponun Ben Bir Denizim filminde de sık sık yer aldığı görülüyor. Aynı zamanda filmlerin ikisinde de yer alan kağıt arabaları ile yarış sahnesi gibi benzer sahneler de gözden kaçmamış durumda. Konuyu köşesinde gündeme getiren Orkun Ün, esasen çok yakın iki arkadaş olan Ulusoy ve Evirgen'in arasının bu durum sebebiyle bozulduğunu da iddia ediyor.
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Ben Bir Denizim filminin senaryosu aslında Kağıttan Hayatlar filminden farklı. Orada babasıyla birlikte kağıt toplayarak geçinen 20'li yaşlarında bir gencin bir kadına aşık olması sonrası yaşadıklarını izliyoruz kabaca. Ancak tabii ki temelde konu ne kadar farklı olursa olsun, bahsi geçen ortak sahneler, dekorlar ve konseptler, Ulusoy'un yaratıcı yapımcılığını üstlendiği bu filmde, arkadaşının filminden 'biraz fazla' etkilendiği anlamına gelmiş olabilir.
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Ben Bir Denizim, 2020 yapımı bir film ancak festival filmi olarak yayınlanmış ve izleyici kitlesini de haliyle bir Netflix filmi kadar genişletememiş. İstanbul Film Festivali'nde de izleyicisi ile buluşan yapımın senaryosu ve yönetmenliği de Umut Evirgen'e ait.