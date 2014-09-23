Çağatay Ulusoy'dan 24 yaş partisi

Model ve oyuncu Çağatay Ulusoy, yeni yaşını küçük bir arkadaş grubuyla verdiği partiyle kutladı.
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23 Eylül 1990 doğumlu olan Ulusoy, dün gece aralarında Eser Yenerler, Seçkin Özdemir, Derya ile Ferhan Şensoy kardeşler, Özge Özpirinçci ve oyuncu sevgilisi Burak Yamantürk’ün de bulunduğu bir kutlamayla 24 yaşına girdi.
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Aşk hayatı hakkında her gün yeni bir iddia ortaya atılan Ulusoy’un adı, bir ara da Derya Şensoy ile anılmıştı. Şensoy geceye oyuncu sevgilisi Seçkin Özdemir’le birlikte katıldı. Fotoğraftakiler: Derya Şensoy'un kardeşi Ferhan ve Seçkin Özdemir...
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2010 yılında Best Model of Turkey birincisi olmasıyla birlikte hayatı değişen Ulusoy, asıl şöhretini başrollerini Hazal Kaya ile paylaştığı “Adını Feriha Koydum” dizisine borçlu.
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2010 yılı “Best Model of Turkey” birincileri Çağatay Ulusoy ve Yeliz Mete…
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Şu sıralar Medcezir dizisinde rol alan Ulusoy ve dizinin bir diğer başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya'nın da aşk yaşadığı ve ayrıldığı iddia edildi. (Hürriyet)