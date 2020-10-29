Bugatti en hızlı modelini tanıttı
Bugatti'nin en hızlı modeli Bolide görücüye çıktı
29 Ekim 2020 12:27
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Spor mobil üreticisi Bugatti, pist odaklı otomobili Bolide'yi tanıttı.
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Bolide, 1850 beygir gücünde ve 1850 Nm tork üretiyor.
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Otomobil, 0'dan 100 km hıza 2.17 saniyede ulaşıyor.
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Bolide 1270 kg ağırlığında ve 500 km/s hız yapabiliyor.
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Tasarımında karbon fiber malzemesi ve aerodinamik unsurlar bolca kullanıldı.
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W16 silindirli, 4 turbolu, 8 litre hacmindeki motor Veyron ve Chiron modellerinin aksine Bolide, 1850 beygir güç üretiyor.
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Bolide'nin şanzımanı ise 7 ileri çift kavramlı bir ünite.
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Otomobilin boyutları ise 4756 mm uzunluğa ve 1998 mm genişliğe sahip.
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Bolide'nin yüksekliği ise 995 mm. Bu düşük yüksekliğin sebebi ise aerodinamik açıdan otomobilin rüzgara karşı direncinin daha az olmasını sağlamak.
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Bugatti mühendisleri bu otomobili son 8 ayda geliştirdi ve aracın fiyatıyla alakalı verilen bir bilgi henüz yok.
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