Bu hafta 9 yeni film vizyona giriyor

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 9 film vizyona girecek.
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Kuzeyli (The Northman) - Kuzeyli, öldürülen babasının intikamını almaya kararlı olan bir Viking prensinin hikayesini konu ediyor.
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Cesur İtfaiyeci (Fireheart) - Cesur İtfaiyeci, en büyük hayali itfaiyeci olmak olan bir gencin hikayesini konu ediyor.
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Nuh'un Gemisi Cudi'de 2 - Nuh'un Gemisi Cudi'de 2, Şırnak'ta belediye seçimlerini kazanmak için çalışan insanlar ile bu sırada kavuşacakları günün hayalini kuran iki aşağın hikayesini konu ediyor.
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Cehennem Öfkesi: Ave Marie (Hell Hath No Fury) Cehennem Öfkesi: Ave Marie, hayatta kalmak için kendisinden istenilenleri yerine getirmek zorunda olan bir kadının hikayesini konu ediyor.
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Kerr - Genç bir adam olan Can, babasının cenezesi için kasabaya geldiğinde kendisini beklenmedik durumların içinde bulur.
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Hüddam'ın Soyu: Marid Cinleri - Dans öğretmeni olan Hakan'ın hayatı, ev ile dans okulu arasında geçer. Bir gün babaannesinin ölüm haberini alan Hakan, babaannesinin eşyalarını kendisine miras bıraktığını öğrenir. Eşyaların arasında yıllar önce yaşayan ve Hüddam olan büyük babasına ait olan bir vazo da vardır. Cinler ile iletişim kurabilen Hüddam, ...
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Kuluçka (Pahanhautoja) Kuluçka, hayatının değişmesine neden olacak bir yumurta bulan genç bir kızın hikayesini konu ediyor.
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Gün Batımı (Sundown) Gün Batımı, acil bir durum nedeniyle tatillerini yarıda kesmek zorunda kalan Colin ile Alexa'nın hikayesini konu ediyor.
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Sihirli Orman: Peri Kraliçesi - Sihirli Orman: Peri Kraliçesi, yanlışlıkla bir ormana giren bir grup arkadaşın hikayesini konu ediyor. Bir grup arkadaş, yanlışlıkla girdikleri ormandan çıkmanın yolunu arar. Ancak onların ormandan kurtulabilmeleri için öncelikle Kraliçe Peri'yi kurtarmaları gerekir.