Halka açık üniversite çiftliğindeki meyveleri ziyaretçiler hasat ediyor
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ndeki ağaçlardan diledikleri kadar meyve toplayan ziyaretçiler hem doğayla iç içe olma hem de doğal ürünlerle beslenme imkanı buluyor.
17 Temmuz 2021 15:21
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Bu çiftlik halka açık; meyveleri ziyaretçiler hasat ediyor
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Ali Numan Kıraç Yerleşkesi'nde 112 dekarda kurulan çiftliğin meyveliklerinde kiraz, elma, erik, şeftali, kayısı, nektarin, armut, vişne, dut, badem, ceviz gibi ürünler yetiştiriliyor.
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Akademisyenler ve öğrencilerin araştırma, eğitim ve denemeler de yaptığı, 3 bine yakın ağacın yer aldığı arazide hasat başladı.
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Doğayla iç içe vakit geçiren ziyaretçiler, topladıkları meyveleri tarttırdıktan sonra ücretini ödeyip çiftlikten ayrılıyor.
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Dileyen herkesin dalından meyve yemenin tadına varabildiği arazide, sonbahar mevsiminin ortalarına kadar farklı dönemlerde olgunlaşan ürünlerin hasadı devam edecek. (A.A)