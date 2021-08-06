Bir devir kapandı; işte Lionel Messi'nin 17 yıllık Barcelona kariyeri
06 Ağustos 2021 11:07
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Arjantin'in Newell's Old Boys takımının altyapısında futbola başlayan Lionel Messi, küçük yaşta kendisine konulan büyüme hormonu eksikliği nedeniyle ailesi ile İspanya'ya yerleşti. Tedavi masrafları Barcelona tarafından ödenen Messi kulübün altyapısında futbola devam etti.
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Barcelona formasını ilk kez 2004-05 sezonunda giyen Messi, La Liga'da gol atan en genç futbolcu unvanının sahibi oldu. 2005-06 sezonunda La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. 2006-07 sezonunda ise El Clásico derbisinde hat-trick yaptı ve 26 lig maçında 14 gol atarak verimli bir performans sergiledi.
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Messi, 2008-09 sezonunda kariyerindeki en iyi sezonlarından birini yaşadı. Sezon boyunca 38 gol attı ve altı kupa birden kazandı. 2009-10 sezonunda bütün turnuvalarda 47 gol atarak Ronaldo'nun rekorunu egale etti. 2010-11 sezonunda ise bu rekoru 53 golle kırdı.
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Messi, kariyeri boyunca on La Liga şampiyonluğu, dört UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.
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Barcelona tarihinin en başarılı futbolcusu olarak değerlendirilen Messi, Katalan temsilcisinde 778 karşılaşmada 672 gole imza attı.
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Messi bu dönemde 6 kez de yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazandı