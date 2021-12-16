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BİM ve A101’in ardından Şok Market de ürünlerine zam yaptı

16 Aralık 2021 11:43

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Ucuz zincir market zincirlerinden A101 ve BİM’in ardından Ülker Grubu şirketi Şok Market de pek çok ürüne zam yaptı.

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SOL Haber’de yer alan habere göre, bulaşık deterjanı 7,90 TL iken 13,90 TL'ye yükseldi. Yüzde 18 KDV alınan ve 22,46 TL olan hijyenik pedin fiyatı 35,95 TL olarak güncellendi. İşte etiketlere yansıyan zamlı ürünlerin fiyatları:

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BİM ve A101’in ardından Şok Market de ürünlerine zam yaptı

48

BİM ve A101’in ardından Şok Market de ürünlerine zam yaptı

58

BİM ve A101’in ardından Şok Market de ürünlerine zam yaptı

68

BİM ve A101’in ardından Şok Market de ürünlerine zam yaptı

78

BİM ve A101’in ardından Şok Market de ürünlerine zam yaptı

88

BİM ve A101’in ardından Şok Market de ürünlerine zam yaptı

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