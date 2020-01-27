Beykoz Üniversitesi geleneksel ‘aşk’ anketinin sonuçlarını paylaştı; işte en beğenilen dizi, aşk şarkıları ve armağanlar
27 Ocak 2020 15:23
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Beykoz Üniversitesi geleneksel ‘aşk’ anketinin sonuçlarını paylaştı; işte en beğenilen dizi, aşk şarkıları ve armağanlar | Beykoz Üniversitesi’nin geleneksel “Aşk” anketi sonuçlandı. “Gençlerin Aşka Bakışı 2020” anketi kapsamında 1.152 üniversite öğrencisine aşka bakışları soruldu.
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Gençlerin yüzde 41.2’sine göre aşk, “sevgi ve saygı” iken, yüzde 36.6’sına göre aşk için yapılabilecek en büyük çılgınlık “tüm imkânlarından vazgeçmek” oldu.
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Prof. Dr. Güz, 2006 yılında gençlerin sevdiklerine ilan-ı aşk etmek için yüzde 67 oranında “söz”ü yani yüz yüze iletişimi tercih ettiğini söylerken, “2020 yılında da gençlerin yüzde 35.1’i aşık olduğu kişiye hislerini yüz yüze ifade edeceğini belirtiyor.
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“Gençlerin Aşka Bakışı 2020” konulu anketi, üniversite gençliğinin televizyon ve sosyal medyadaki aşk beğenilerini de ortaya koydu. Beykoz Üniversitesi öğrencilerinin en beğendiği aşk dizisi yüzde 19.5 oy oranıyla "Afilli Aşk" oldu.
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Gençlerin en beğendiği aşk şarkısında Emircan İğrek’in “Nalan”
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Zeynep Bastık’ın “Felaket”şarkıları yüzde 17.8 ve yüzde 17.0 oranlarıyla birinciliği paylaştı.
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Ankete katılan gençlerin yüzde 35.8’ine göre aşık oldukları kişiye verilebilecek en güzel armağan, el emeği bir ürün.
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Ankete katılan gençlerin yüzde 24.8’i, aşık olunan kişiye verilebilecek en güzel armağanın “kitap” olduğunu düşünüyor.