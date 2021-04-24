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Beşiktaş-Kayserispor maçından kareler

Süper Lig'in 37. haftasında lider Beşiktaş, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Kevin N'Koudou attığı 2 golle, Rachid Ghezzal ise bir gol bir asistle galibiyette büyük pay sahibi oldu.

24 Nisan 2021 22:51

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Beşiktaş-Kayserispor maçından kareler:

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