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Beşiktaş 110. yılını kutladı

20 Mart 2013 13:56

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Beşiktaş Kulübü, kuruluşunun 110. yılını düzenlenen çeşitli organizasyonlar ve konserlerle kutladı.

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BJK İnönü Stadı'nda yaklaşık 15 bin taraftarın katıldığı etkinlikleri, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba, Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, yönetim kurulu üyesi Sedat Doğan, icra kurulu başkanı Lutfi Arıboğan, Beşiktaş Futbol Takımı Teknik Direktörü Samet Aybaba ile siyah-beyazlı takımın eski futbolcuları da izledi.

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Günün erken saatlerinden itibaren Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasından Beşiktaş Demokrasi Meydanı'na akın eden binlerce Beşiktaşlı, çalınan marşlar ve şarkılara eşlik ederek 110. yıl coşkusunu yaşamaya başladı.

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Başkan Fikret Orman ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin meydana gelişinin ardından taraftarların oluşturduğu yüzlerce metrelik kortej, BJK İnönü Stadı'na doğru yürüyüşe geçti. Beşiktaş'ın bayraklarıyla süslenen güzergahı, Başkan Fikret Orman ve Yönetim Kurulu Üyeleri, binlerce taraftarla omuz omuza vererek marşlar ve tezahüratlar eşliğinde yürüdü ve BJK İnönü Stadı'na ulaştı.

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