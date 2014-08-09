Beren Saat ve Kenan Doğlu'nun düğününden yeni kareler
09 Ağustos 2014 17:07
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Kenan Doğulu ile Beren Saat, iki yıllık beraberliklerinin ardından önceki gün Amerika'da nikah masasına oturmuştu. Malibu'daki bir kumsalda yapılan düğünde çekilen fotoğraflar ortaya çıktı. İşte ünlü çiftin düğününden detaylar şöyle:
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Hollywood'un ünlü fotoğrafçıları Amy&Stuart'ın çektiği ve sosyal medyada paylaşım rekorları kıran fotoğrafların kamera arkası ortaya çıktı.
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Amerika'da evlenen Kenan Doğulu ve Beren Saat, düğün için özenle hazırlandı. Dev bir orkestranın yer aldığı okyanus kenarındaki düğünde, konuklara 'Tek ihtiyacımız aşk' yazılı hediyeler dağıtıldı.
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Geçen ay Los Angels'ta evlenen ve balayı tatiline devam eden Beren Saat-Kenan Doğulu çiftinin Malibu kumsalındaki düğünün yankıları sürüyor. (Cumhuriyet)
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Kenan Doğulu'nun evinin önündeki kumsalda gerçekleşen düğün için günler öncesinden hazırlıklar yapıldı. Kumsala dev bir orkestra kuruldu.
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Hollywood'un ünlü fotoğrafçıları Amy&Stuart, çiftin fotoğraflarını çekti. Doğulu'nun kardeşi Ozan Doğulu ile eşi Ece Doğulu da gelin ve damadın poz verdiği yerde fotoğraf çektirdi.
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Tören için özel olarak hazırlanan 'All we need is love!' (Tek ihtiyacımız aşk) yazılı hediyeler dağıtıldı