Belma Simavi son yolculuğuna uğurlandı

Hürriyet gazetesinin kurucusu Sedat Simavi'nin oğlu Erol Simavi'nin eşi Belma Simavi İstanbul'da toprağa verildi
16 Mayıs 2022 16:47
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Hürriyet gazetesinin kurucusu Sedat Simavi'nin oğlu Erol Simavi'nin eşi Belma Simavi İstanbul'da toprağa verildi
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KOAH hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybeden Belma Simavi için Kanlıca Gazi İskender Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende taziyeleri Belma Simavi'nin oğlu Sedat Simavi ve yakınları kabul etti.
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Törene Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, eşi Lidya Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Oktay, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, Ünlü Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.