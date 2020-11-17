Barack Obama'dan yeni kitabı şerefine çalma listesi: 2008-2016 yılları arasında Beyaz Saray'da en çok hangi şarkılar çaldı?
44. ABD Başkanı Barack Obama, "The Promised Land" isimli anı kitabının satışa çıkmasıyla birlikte Oval Ofis'te görev yaptığı sürece sıkça dinlediği şarkılardan bir çalma listesi oluşturdu. "Müzik hayatımda hep önemli bir rol oynadı" diyen Obama'nın "akılda kalanlar" çalma listesi şöyle...
17 Kasım 2020 09:58
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44. ABD Başkanı Barack Obama, "The Promised Land" isimli anı kitabının satışa çıkmasıyla birlikte Oval Ofis'te görev yaptığı sürece sıkça dinlediği şarkılardan bir çalma listesi oluşturdu. "Müzik hayatımda hep önemli bir rol oynadı" diyen Obama'nın "akılda kalanlar" çalma listesi şöyle...