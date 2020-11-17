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Barack Obama'dan yeni kitabı şerefine çalma listesi: 2008-2016 yılları arasında Beyaz Saray'da en çok hangi şarkılar çaldı?

44. ABD Başkanı Barack Obama, "The Promised Land" isimli anı kitabının satışa çıkmasıyla birlikte Oval Ofis'te görev yaptığı sürece sıkça dinlediği şarkılardan bir çalma listesi oluşturdu. "Müzik hayatımda hep önemli bir rol oynadı" diyen Obama'nın "akılda kalanlar" çalma listesi şöyle...

17 Kasım 2020 09:58

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44. ABD Başkanı Barack Obama, "The Promised Land" isimli anı kitabının satışa çıkmasıyla birlikte Oval Ofis'te görev yaptığı sürece sıkça dinlediği şarkılardan bir çalma listesi oluşturdu. "Müzik hayatımda hep önemli bir rol oynadı" diyen Obama'nın "akılda kalanlar" çalma listesi şöyle...

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Aretha Franklin - The Weight

321

BB King - The Thrill is Gone

421

Beyonce- Halo

521

Beyonce - At Last

621

Bob Dylan- The Times They Are a-Changin'

721

Brooks & Dunn- Only in America

821

Bruce Springsteen- The Rising

921

Eminem- Lose Yourself

1021

Frank Sinatra- Luck Be a Lady

1121

Gloria Estefan- Always Tomorrow

1221

Fleetwood Mac- Rhiannon

1321

Jay-Z- My 1st Song

1421

John Coltrane- My Favorite Things

1521

Miles Davis- Freddie Freeloader

1621

Phillip Phillips- Home

1721

The Beatles- Michelle

1821

Sade- Cherish the Day

1921

Stevie Wonder- Signed, Sealed, Delivered (I'm Yours)

2021

Stevie Wonder- Sir Duke

2121

U2- Beautiful Day

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