Bangladeş’in trans kadınları ‘hijraların’ hayatlarına ışık tutan fotoğraflar
23 Eylül 2014 16:04
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Heena: Kendimi bir denizkızı gibi hissediyorum. Bedenim bir erkek olduğumu söylüyor ama ruhum kadınsın diyor. Bir çiçek gibi hissediyorum, kâğıttan yapılmış bir çiçek. Her zaman uzaktan sevileceğim, âşık olmak için asla dokunulmayacağım ve hiç koklanmayacağım.” (The Huffington Post, Katherine Brooks)
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Bangladeş’te, doğuştan bedeni erkek olan ancak sonraki hayatında cinsel kimliğini kadın olarak belirleyen kişilere ‘hijra’ deniyor.
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Bangladeşli fotoğrafçı Shahria Sharmin, ülkesinde, muhafazakâr toplumun onları fiziksel görünüşleri, davranışları ve hayat şekilleri sebebiyle dışladığını ve ötekileştirdiğini ifade ediyor.
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Sharmin kendisinin de ‘hijraların daha az insan’ olduğuna inanarak büyüdüğünü itiraf ediyor. Ancak sonrasında Sharmin,“Bana Heena Deyin” adlı siyah beyaz fotoğraf serisini hazırlamasına ilham veren Heena ile tanışıyor...
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Sharmin: Heena bana ne kadar yanıldığımı gösterdi. Bana dünyasını açtı ve ‘hijra’ kelimesinin ardındakileri görmemde yardım etti. Onu anlamamı sağladı.