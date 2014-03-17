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Balonun yemek listesi: Timsah, boğa yumurtalığı, keçi penisi...

17 Mart 2014 19:58

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Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos da davetliler arasındaydı. Davetin menüsünde yer alan yemeklerin bazıları şöyle:

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Kara, deniz, hava ve uzay alanlarında bilimsel keşifler yapanları destekleyen kulüp bu seneki davette verilecek yemekler için egzotik yemeklerin ünlü şefi Gene Rurka’yı seçti

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Şef Rurka gece için böceklerden, timsah gibi vahşi hayvanlardan yapılan alışılmışın dışında yemekler hazırladı.

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Timsah

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Kemer balığı

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Boğa yumurtalığı

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Üzeri larva kaplı soslu çilek

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Keçi penisi

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New York’taki Waldorf Astoria otelinde düzenlenen Kâşifler Kulübü’nün 110’uncu geleneksel balosunda geceye yemekler damgasını vurdu

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Tarantula ve hamam böceği

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Üzerinde minik akrepler bulunan cup kekler

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Tarantula

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Deve kuşu

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Hamam böceği

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