Balonun yemek listesi: Timsah, boğa yumurtalığı, keçi penisi...
17 Mart 2014 19:58
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Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos da davetliler arasındaydı. Davetin menüsünde yer alan yemeklerin bazıları şöyle:
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Kara, deniz, hava ve uzay alanlarında bilimsel keşifler yapanları destekleyen kulüp bu seneki davette verilecek yemekler için egzotik yemeklerin ünlü şefi Gene Rurka’yı seçti
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Şef Rurka gece için böceklerden, timsah gibi vahşi hayvanlardan yapılan alışılmışın dışında yemekler hazırladı.
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Üzeri larva kaplı soslu çilek
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New York’taki Waldorf Astoria otelinde düzenlenen Kâşifler Kulübü’nün 110’uncu geleneksel balosunda geceye yemekler damgasını vurdu
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Tarantula ve hamam böceği
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Üzerinde minik akrepler bulunan cup kekler
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