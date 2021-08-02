“Azra Gülendam Haytaoğlu” cinayeti sosyal medyanın gündeminde: "Azra'yı da koruyamadık, daha kaç kadın katledilecek, artık yeter!"
02 Ağustos 2021 13:26
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“Azra Gülendam Haytaoğlu” cinayeti sosyal medyanın gündeminde: Azra'yı da koruyamadık, daha kaç kadın katledilecek, artık yeter! | Antalya'da, 5 gündür kayıp olarak aranan 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu ormanlık alanda ölü bulundu. Haytaoğlu'na cinsel saldırıda bulunduktan sonra cesedini parçalayan Mustafa Murat Ayhan (48), gözaltına alındı. Sosyal medyada kadın cinayetine tepki gösterildi.
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“Azra Gülendam Haytaoğlu” cinayeti sosyal medyanın gündeminde: "Azra'yı da koruyamadık, daha kaç kadın katledilecek, artık yeter!"
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“Azra Gülendam Haytaoğlu” cinayeti sosyal medyanın gündeminde: "Azra'yı da koruyamadık, daha kaç kadın katledilecek, artık yeter!"
414
“Azra Gülendam Haytaoğlu” cinayeti sosyal medyanın gündeminde: "Azra'yı da koruyamadık, daha kaç kadın katledilecek, artık yeter!"
514
“Azra Gülendam Haytaoğlu” cinayeti sosyal medyanın gündeminde: "Azra'yı da koruyamadık, daha kaç kadın katledilecek, artık yeter!"
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“Azra Gülendam Haytaoğlu” cinayeti sosyal medyanın gündeminde: "Azra'yı da koruyamadık, daha kaç kadın katledilecek, artık yeter!"
714
“Azra Gülendam Haytaoğlu” cinayeti sosyal medyanın gündeminde: "Azra'yı da koruyamadık, daha kaç kadın katledilecek, artık yeter!"
814
“Azra Gülendam Haytaoğlu” cinayeti sosyal medyanın gündeminde: "Azra'yı da koruyamadık, daha kaç kadın katledilecek, artık yeter!"
914
“Azra Gülendam Haytaoğlu” cinayeti sosyal medyanın gündeminde: "Azra'yı da koruyamadık, daha kaç kadın katledilecek, artık yeter!"
1014
“Azra Gülendam Haytaoğlu” cinayeti sosyal medyanın gündeminde: "Azra'yı da koruyamadık, daha kaç kadın katledilecek, artık yeter!"
1114
“Azra Gülendam Haytaoğlu” cinayeti sosyal medyanın gündeminde: "Azra'yı da koruyamadık, daha kaç kadın katledilecek, artık yeter!"
1214
“Azra Gülendam Haytaoğlu” cinayeti sosyal medyanın gündeminde: "Azra'yı da koruyamadık, daha kaç kadın katledilecek, artık yeter!"
1314
“Azra Gülendam Haytaoğlu” cinayeti sosyal medyanın gündeminde: "Azra'yı da koruyamadık, daha kaç kadın katledilecek, artık yeter!"
1414
“Azra Gülendam Haytaoğlu” cinayeti sosyal medyanın gündeminde: "Azra'yı da koruyamadık, daha kaç kadın katledilecek, artık yeter!"