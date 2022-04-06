Ayça Ayşin Turan: Kadına şiddetle ilgili senaryo gelirse oynamam
06 Nisan 2022 12:56
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Oyuncu Ayça Ayşin Turan gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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Bir röportajında, "Kadını ezen sahnelerde oynamamaya dikkat ediyorum." ifadelerini kullanan Turan, “Kadına şiddetle ilgili bir senaryo gelirse ben oynamam” dedi.
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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; "Ben her seferinde farklı karakterler denedim. Şimdi farklı karakterlerle devam etmek istiyorum." diye konuştu.
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Turan, "Kadına şiddetle ilgili bir senaryo gelirse ben oynamam" diyerek, sözlerini noktaladı.
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Ayça Ayşin Turan: Kadına şiddetle ilgili senaryo gelirse oynamam
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