Avustralya'nın kapıları 583 gün sonra tam aşılılara açıldı; havalimanında duygusal anlar yaşandı
Avustralya, 583 gün sonra iki doz aşısını yaptırmış kişilere kapılarını açtı. Sydney Havalimanı, sevdiklerini uzun zamandır göremeyenlerin ülkeye girmesiyle duygusal anlara sahne oldu. Avustralya, pandemi nedeniyle en sıkı kapanmalardan birini uygulamıştı.
01 Kasım 2021 10:53
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Avustralya, 583 gün sonra iki doz aşısını yaptırmış kişilere kapılarını açtı. Sydney Havalimanı, sevdiklerini uzun zamandır göremeyenlerin ülkeye girmesiyle duygusal anlara sahne oldu.
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The Guardian’da yer alan habere göre, dünyanın en uzun kapanma süreçlerinden birini uygulayan Avustralya, 583 gün sonra sınırlarını tam aşılı kişilere açtı.
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Sydney Havalimanı, sabah saatlerinde Singapur ve Los Angeles’tan gelen ilk uçuşları karşıladı. Ülkeye girenleri, aile üyeleri ve sevdikleri bekledi.
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Avustralya’ya günlerdir gelemeyen çok sayıda kişi sevdiklerini, kardeşlerini, ebeveynlerini uzun zaman sonra görebildi.