Avustralya Açık'ta Koronavirüs alarmı: 72 tenisçi karantinada
19 Ocak 2021 15:38
17
Avustralya'ya giden bir uçakta, Koronavirüs’lü bir yolcu tespit edilince, 25 tenişçi daha karantinaya alındı. Böylelikle sezonun ilk grand slam turnuvası öncesi, karantinaya alınan tenisçi sayısı 72'ye yükseldi.
27
TRT Spor’un haberine göre, sezonun açılış grand slam turnuvası Avustralya Açık öncesinde, uçuşlardaki koronavirüs vakaları şoku yaşanıyor.
37
Turnuvanın düzenleneceği Melbourne'e giden uçaklarda Koronavirüs taşıyan kişilere rastlanması endişeleri artırıyor.
47
Doha'dan Melbourne'e giden bir uçakta daha Koronavirüs’lü biri tespit edilince aralarında 25 sporcunun da bulunduğu toplam 58 kişi karantinaya alındı.
57
Sağlık yetkilileri, son olarak 1 oyuncu ve 3 turnuva katılımcısında Koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Önceki günlerde de 47 tenisçi uçaklarındaki Koronavirüs’lü kişiler yüzünden izole edilmişti.
67
Böylece sert karantinaya alınan tenisçi sayısı 72'ye yükseldi. Bunlar arasında grand slam turnuvası şampiyonlarının da bulunduğu bildiriliyor. Bu arada, karantina kompleksinde güvenlik önlemlerinin arttırılması ve yönetmelikleri ihlal edenlere ağır para cezaları verilmesi de gündemde.
77
Açıklamada, “Kurallar, herkes için geçerli ve gelmeden önce tüm oyuncular bu konuda bilgilendirilmişti. Yani burada kimseye özel bir muamele olmayacak” denildi.