Avrupa'nın en yaşanılabilir şehirleri açıklandı: Birincilik Kopenhag'da
13 Şubat 2020 16:26
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Yerleşim hareketliliği danışmanlığı yapan ECA International, Avrupa'nın en yaşanılabilir şehirlerini açıkladı. ECA International, tüm dünyadan 480 şehri, sağlık hizmetleri, barınma, serbest vakitler için hizmetler, güvenlik, hava kalitesi ve siyasi gerilimler gibi faktörleri göz önünde bulundurarak değerlendirdi.
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ECA İnternational'e göre Avrupa'nın en yaşanılabilir şehri Danimarka'nın başkenti Kopenhag.
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İkinci sırada ise İsviçre başkenti Bern bulunuyor.
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Üçüncü sırada barış ve adaletin şehri Lahey var.
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Yaşanabilir dördüncü şehir ise İsviçre'nin Cenevre kenti.
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Beşinci sırada Hollanda'nın Eindhoven kenti var.
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Altıncı sırada Norveç'in güneybatısındaki liman şehri Stavanger.
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Yedinci en yaşanabilir Hollanda'nın başkenti Amsterdam.
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İrlanda'nın başkenti Dublin sekizinci en yaşanılabilir oldu.
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Avrupa denize kıyısı olmayan bir ülkesi olan Lüksemburg ise dokuzuncu sırada yer alıyor.
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İsviçre'nin Göteborg şehri ise en yaşanılabilir onuncu şehir olarak gösterildi.