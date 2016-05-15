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Atatürk Stadyumu, Eskişehirspor-Medipol Başakşehir maçı sonrası harabeye döndü

15 Mayıs 2016 17:44

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Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Eskişehirspor’un evinde Medipol Başakşehir’e 2-1 mağlup olmasının ardından taraftarlar tribünleri ateşe vermişti.

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Atatürk Stadyumu’ndaki bilanço ise gün ağarınca ortaya çıktı.

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Stadyumdaki koltukların tamamına yakınının tahrip edildiği, kale direklerinin yerinden söküldüğü ve reklam panolarının ateşe verildiği görüldü.

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Tamamen harabeye dönen tribün ve sahada zararın, noterin yapacağı hasar tespitinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

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Öte yandan Eskişehirspor, önümüzdeki günlerde yıkılması beklenen Atatürk Stadyumu’nda son maçına çıkmıştı.

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