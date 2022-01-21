Aslı İnandık ve Melikşah Altuntaş, gelen yüksek faturalara isyan etti; “Nereye öleyim”
21 Ocak 2022 11:26
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Aslı İnandık ve Melikşah Altuntaş, elektrik ve doğalgaz faturalarına isyan etti; “Nereye öleyim”
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Oyuncu Aslı İnandık ve Sinema Yazarı Melikşah Altuntaş Twitter’da kendilerine gelen faturaları paylaştı, isyan etti.
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Elektrik faturası 643 TL gelen İnandık paylaşımına “Nereye öleyim” notunu düştü. İnandık’ın paylaşımını Melikşah Altuntaş alıntıladı. Altuntaş bin 545 TL’lik doğalgaz faturasına itiraz etmek için 187’yi aradığını fakat telefonun suratına kapandığını söyledi. İnandık ve Altuntaş’ın paylaşımları şu şekilde: