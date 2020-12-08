'Aslı Bekiroğlu ve Can Koçkan ayrıldılar' iddiası

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, uzun bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Can Koçkan ile çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildi.
08 Aralık 2020 17:31
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Oyuncu Aslı Bekiroğlu, uzun bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Can Koçkan ile çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildi. Bekiroğlu'nun bu hareketi akıllara "Sevgilisinden ayrıldı mı?" sorusunu getirdi
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Instagram hesabını aktif kullanan oyuncu Aslı Bekiroğlu, bir yıldır Can Koçkan ile aşk yaşıyordu. Çift, eğlenceli anlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyordu.
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Ancak Bekiroğlu, Koçkan ile çekilen karelerini sosyal medya hesabından sildi. Daha sonra Can Koçkan da 25 yaşındaki oyuncu ile verdiği aşk pozlarını kaldırdı.
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İkilinin bu hareketi akıllara "Ayrıldılar mı?" sorusunu getirdi. Oyuncu Aslı Bekiroğlu ve Can Koçkan, konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı.
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Öte yandan geçtiğimiz aylarda Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülenen ikili, muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı.
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Evlenecekleri konuşulan Aslı Bekiroğlu ve Can Koçkan, "Ailelerimiz tanıştı, çok iyiyiz" açıklamasını yapmıştı.
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Evlilik teklifi almadığını vurgulayan Bekiroğlu, "Henüz evlilik teklifi almadım. Ne olacak bakalım?" diyerek sevgilisine gönderme yapmıştı.