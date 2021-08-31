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Artvin'de tarihi Osmanlı semti gün yüzüne çıkıyor

Artvin’de Osmanlı dönemine tanıklık etmiş, şu anda 450 kişinin yaşadığını 135 hanelik tarihi semtte kazı çalışmaları başladı.

31 Ağustos 2021 17:53

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Yaklaşık 20 yıl sürmesi planlanan kazı çalışmalarında eski dönemlere ait dokunun ortaya çıkartılarak, restorasyonlarla turizme kazandırılması planlanıyor.

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Yaklaşık 20 yıl sürmesi planlanan kazı çalışmalarında eski dönemlere ait dokunun ortaya çıkartılarak, restorasyonlarla turizme kazandırılması planlanıyor.

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İlçe merkezine 4 kilo metre uzaklıkta bulunan 450 kişinin yaşadığı 135 haneli Adakale Mahallesi'nde, tarihi kalıntıların tespit edilmesinin ardından Kültür Turizm Bakanlığı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi iş birliğiyle çalışmalarına başlandı.

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Gevhernik kalesinde içinde yar alacağı kazı çalışmalarının 20 yıl sürmesi planlanıyor. Kazı çalışması tamamlandığında restorasyonla turizme kazandırılması planlanan çalışmalarda şimdiden önemli kalıntılar tespit edildi.

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14 kişilik ekipler çalışmalara başlayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Osman Aytekin, Artvin ilçelerinde ekibiyle birlikte, otuz yıldır kültür varlıkları konusunda çalıştığını ifade etti.

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Ardanuç eski kent merkezi olarak kullanılan Adakale olarak nitelenen kalede kazı çalışmalarına başladıklarını ifade eden Aytekin, "Kazının amacı eski dönemlere ait dokunun ortaya çıkarılması ve restorasyonlarla turizme kazandırılmasıdır" dedi.

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İşte bölgeden kareler...

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Artvin'de tarihi Osmanlı semti gün yüzüne çıkıyor

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Artvin'de tarihi Osmanlı semti gün yüzüne çıkıyor

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Artvin'de tarihi Osmanlı semti gün yüzüne çıkıyor

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Artvin'de tarihi Osmanlı semti gün yüzüne çıkıyor

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Artvin'de tarihi Osmanlı semti gün yüzüne çıkıyor

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