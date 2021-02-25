Arka Sokaklar'a 3 yeni transfer
25 Şubat 2021 13:24
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Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar'ın 579'uncu bölümünde yeni oyuncular seyirciyle buluşacak.
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26 Şubat akşamı yayınlanacak olan yeni bölümde Emre Fakıoğlu ve Şekip Taşpınar izleyicisi karşısına çıkacak.
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Genç oyuncu Emre Fakıoğlu, Halis karakterine, Şekip Taşpınar ise Medar karakterine hayat verecek.
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Ünlü oyuncu Neriman Uğur ise Nevbahar Pamiroğlu karakteriyle 581'inci bölümde misafir oyuncu olarak diziye dahil olacak.
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15. sezonuyla da öne çıkmayı başaran Arka Sokaklar'ın yeni bölümleri her cuma saat. 20.00'de Kanal D'de.
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