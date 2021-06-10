AREA Araştırma: Seçmen, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın karşısına muhalefetin ortak aday olarak kimi çıkarmasını istedi?
10 Haziran 2021 12:30
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AREA Araştırma tarafından Mayıs 2021’de gerçekleştirilen “Türkiye Siyasi Gündem Araştırması” çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Siyasi partilerin seçmen desteği, hükûmet ve diğer siyasi partilerle ilgili kanaatler ve mayıs ayı gündem konularıyla ilgili kanaatleri tespit etmek amacıyla 26 ilde, 18 yaş ve üzeri 2.402 kişi üzerinde CATI (Bilgisayar Destekli Telefonla Görüşme) yöntemiyle gerçekleştirildi. Araştırmaya, “Örneklem hata payı; %95 güven düzeyinde tasarım etkisi de göz önünde tutularak ±%2,5 olarak hesaplanmıştır” notu düşüldü.
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Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?
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Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?
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Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?
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Aşağıda belirtilen siyasetçilerle ilgili genel kanaatiniz nedir?
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Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına muhalefetin ortak adayı olarak aşağıdaki isimlerin çıkması durumunda oy verme davranışınız nasıl olur?
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Türkiye’nin yönetim sistemi ile ilgili bir referandum yapılsa oy verme tercihiniz ne olurdu? | Türkiye’nin yönetim sisteminin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” olması gerektiğini belirtenlerin oranı %47,5’tir. “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olmasını belirtenlerin oranı %37,8 iken kararsız/ sandığa gitmem diyenlerin oranı ise %14,7’dir.Kararsız/ sandığa gitmem diyenler dağıtıldığında; Türkiye’nin yönetim sisteminin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” olması gerektiğini belirtenlerin oranı %55,7’dir. “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olmasını belirtenlerin oranı ise %44,3’tür.
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Türkiye’nin yönetim sistemi ile ilgili bir referandum yapılsa oy verme tercihiniz ne olurdu? | Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi diyenlerin oranı yüzde 44,3; güçlendirilmiş parlamenter sistem diyenlerin oranı yüzde 55,7 oldu.
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni başarılı buluyor musunuz? | “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” başarısız görüldü. Başarılı bulanların oranı %42,5, başarısız bulanların oranı %51,3 iken fikir belirtmeyenlerin oranı ise %6,2 oldu.
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Hükümetin ekonomi politikasını başarılı buluyor musunuz? | Hükûmetin ‘Ekonomi Politikası’ başarısız görüldü. Başarılı bulanların oranı %29,4, başarısız bulanların oranı %65,4 iken fikir belirtmeyenlerin oranı ise %5,1 oldu.
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Sizce, Türkiye’nin ‘Korona Virüs’ dışında en önemli sorunu nedir? | “Ekonomi” ve “İşsizlik” %66,0 ile Türkiye’nin en önemli sorunu olarak ortaya kondu. “Eğitim sistemi / eğitimsizlik” (%4,8) üçüncü sırada görüldü.
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24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinden sonra kurulan yeni siyasi partilerin ismi ve liderlerini biliyor musunuz?
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24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinden sonra kurulan yeni siyasi partilere oy verme davranışınız nasıl olur?
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Sedat Peker’in YouTube ve sosyal medyadan yaptığı açıklamaları ne kadar takip ettiniz? | Sedat Peker’in YouTube ve sosyal medyadan yaptığı açıklamaların tamamını izlediğini belirtenlerin oranı %26,7, bir kısmını izlediğini belirtenlerin oranı %27,8, haberlerden takip ettiğini belirtenlerin oranı %17,6 iken, izlemediğini / bilgisinin olmadığını belirtenlerin oranı %27,8 oldu.
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Sedat Peker’in YouTube ve sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla ilgili kanaatiniz nedir? | Sedat Peker’in YouTube ve sosyal medyadan yaptığı iddiaları gerçekçi bulanların oranı %23,3, şüpheli bulanların oranı %33,3, asılsız bulanların oranı ise %16,8’dir. Bilgisinin olmadığını / ilgilenmediğini belirtenlerin oranı ise %26,6 oldu.
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İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu’nun haber kanallarında yaptığı açıklamalarla ilgili kanaatiniz nedir? | İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu’nun haber kanallarında iddialara verdiği cevapları yeterli bulanların oranı %19,2, yetersiz bulanların oranı %52,3’tür. Bilgisinin olmadığını / ilgilenmediğini belirtenlerin oranı ise %28,5 oldu.
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Sizce, erken genel seçime ihtiyaç var mıdır? | Türkiye’nin erken genel seçime ihtiyacı olduğunu belirtenlerin oranı %51,9 oldu.