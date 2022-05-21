Araştırma: Yunuslar, "dev" klitorisleri sayesinde seks yapmaktan zevk alıyor!
21 Mayıs 2022 11:13
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ABD’deki Mount Holyoke Koleji‘nden Patricia Brennan'ın öncülük ettiği araştırma; yunusların "dev" klitorisleri sayesinde seks yaparken zevk aldıklarını doğruladı.
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Euronews‘in haberine göre çalışmanın sonucunda, “Yunusların klitorisi iyi gelişmiş erektil boşluklara sahiptir, dokunsal uyarıya oldukça duyarlıdır ve muhtemelen işlevseldir” denildi.
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Brennan, çalışmayı şu sözlerle anlattı:
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“Yunusların çok sayıda kıvrım içeren çok karmaşık vajinaları vardır. Hipotez, bu kıvrımların, çiftleşme sırasında sperm için öldürücü olabilecek tuzlu suyu dışarıda bırakmak için orada olduğuydu. Ancak hiç kimse bu kıvrımları gerçekten incelememiş veya orgazm fikrini test etmeye çalışmamıştı. Vajinaları incelediğimizde bu klitorislere baktım ve hayretler içinde kaldım: ‘Aman Tanrım, bunlar oldukça büyük ve iyi gelişmiş klitorisler!"
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Araştırmalar, dokunun da çok sayıda sinir ucuna sahip olduğunu gösterdi.
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Yunusların, kendi dışındaki tür yunuslarla hem heteroseksüel hem de eşcinsel çiftleşme yaşadıkları ve hatta mastürbasyon yaptıkları da biliniyordu.