Araştırma: Yıllara göre 'Z kuşağı' seçmen oranı; 2023 seçimlerinde kaç olacak?
Doğruluk Payı’nın araştırması, 2023’teki seçimde oy kullanacak ‘Z kuşağı’ seçmen oranının, önceki seçime göre iki katına çıkacağını gösterdi.
29 Ocak 2021 15:03
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Araştırmaya göre, 1 Kasım 2015’teki seçimde, seçmenlerin yüzde 2’si ‘Z kuşağı’ndandı.
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Haziran 2018’e gelindiğinde bu oran yüzde 7’ye yükseldi.
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Olası 2021 seçiminde bu oran yüzde 13 olmuş olacak.
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Önümüzdeki yıl bir genel seçim yapıldığıda ise, Z kuşağı seçmeni oranı yüzde 15'e yükselecek.
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Haziran 2023’te yapılması planlanan seçimde ise oran yüzde 16’ya yükselecek.
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