Araştırma: Olası 'cumhurbaşkanlığı seçiminde' Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ı geride bırakıyor
Avrasya Araştırma'nın son anketinde hem Ekrem İmamoğlu ve hem de Mansur Yavaş'ın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük farkla geride bıraktığı görüldü.
16 Ocak 2021 18:38
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Avrasya Araştırma'nın son anketinde hem Ekrem İmamoğlu ve hem de Mansur Yavaş'ın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük farkla geride bıraktığı görüldü.
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"Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın karşısında aday olsa oy verir misiniz?" sorusuyla Erdoğan'ın karşısına farklı isimler koyularak yapılan ankette; Ekrem İmamoğlu'nun oyu yüzde 42,1 iken Erdoğan'ın oyu yüzde 37,2'de kaldı.Erdoğan'ın karşısına Mansur Yavaş'ın çıkması durumunda Erdoğan yüzde 36,9'da kalırken Mansur Yavaş yüzde 42,7 ile Erdoğan'a yaklaşık 10 puan fark attı.
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Aynı ankette Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun da Erdoğan'a hızla yaklaştığı görüldü. Erdoğan yüzde 37,4 oy oranına sahipken Kılıçdaroğlu'nun oy oranının yüzde 35,9 olduğu görüldü. Akşener ise Erdoğan karşısında yüzde 36,4 alırken Erdoğan yüzde 37,1'de kaldı.
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Anketten çıkan diğer sonuçlar ise şöyle:
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Araştırma: Olası 'cumhurbaşkanlığı seçiminde' Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ı geride bırakıyor
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Araştırma: Olası 'cumhurbaşkanlığı seçiminde' Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ı geride bırakıyor
78
Araştırma: Olası 'cumhurbaşkanlığı seçiminde' Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ı geride bırakıyor
88
Araştırma: Olası 'cumhurbaşkanlığı seçiminde' Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ı geride bırakıyor