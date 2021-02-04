Araştırma: "Millet İttifakı'na yakınım" diyenlerin oranı, "Cumhur İttifakı'na yakınım" diyenlerden fazla
MetroPOLL Araştırma'nın "Türkiye'nin Nabzı - Ayın 5 Rakamı" araştırmasının sonuçlarına göre, "Millet İttifakı'na yakınım" diyenlerin oranı, "Cumhur İttifakı'na yakınım" diyenlerin oranından daha fazla.
04 Şubat 2021 15:42
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MetroPOLL Araştırma, "Türkiye'nin Nabzı - Ayın 5 Rakamı" sonuçlarını paylaştı.
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Araştırma sonuçları şöyle:
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Millet İttifakı'na yönelik destek artıyor.
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2018 seçimlerindeki oy dağılımına göre bakıldığında ise, AKP seçmeninin yüzde 17,3'ü, MHP seçmeninin yüzde 32,9'u Millet İttifakı'nı tercih ediyor
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Katılımcıların yüzde 59,1'i son bir yıl içinde refah düzeyinin kötüleştiğini söylüyor.
68
Halkın yüzde 75'i, üniversitelerin siyasetten bağımsız olmasını istiyor.
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Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör eylemleri devam ederken, "rektörler nasıl seçilmeli" sorusuna, yüzde 73'lük kesim, "üniversitenin öğretim elemanları kendileri seçmelidir" diyor.
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Dış politika konusundaki soruda ise, halkın çoğu, Türkiye'nin dış ilişkiler konusunda AB ve ABD'ye öncelik vermesi gerektiğini düşünüyor.
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