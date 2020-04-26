Araştırma: Koronavirüs günlerinde yaşadığınız stres beraber yaşadığınız hayvana da geçiyor
Uzmanlar, insanların evlerinde geçirdiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) günleri stresinin evcil hayvanlara da taşınabileceğini açıkladı. Florida Üniversitesi’nden barınak hayvanları konusunda uzman Dr. Meredith Montgomery, “Duygularımız bize sıkı bir bağ ile bağlanmış evcil hayvanlara da geçer, stres onlarda da kendini gösterir” dedi.
26 Nisan 2020 10:29
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Uzmanlar, insanların evlerinde geçirdiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) günleri stresinin evcil hayvanlara da taşınabileceğine karşı uyardı. Florida Üniversitesi’nden barınak hayvanları konusunda uzman Dr. Meredith Montgomery, “Duygularımız bize sıkı bir bağ ile bağlanmış evcil hayvanlara da geçer, stres onlarda da kendini gösterir” dedi.
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Covid-19 pandemisi nedeniyle dünya genelinde milyonlarca insan evlerinde evcil hayvanlarıyla hiç olmadığı kadar vakit geçiriyor. Hayvanlar ve insanlar arasında bağın güçlenmesi için bir fırsat olarak görülen dönemde aynı zamanda insanlar için virüs stresiyle geçen günlerin hayvanları da etkileyeceği ortaya çıktı.
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Uzmanlar, insanların yaşadığı stres ve anksiyetenin hayvanlar tarafından fark edildiği ve hayvanların da stres olmaya başladığını söyledi.
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Kuzey Amerika Veteriner Topluluğu’ndan uzman veteriner Dr. Dana Varble, “Her şeyi içinizde yaşadığınızı düşünebilirsiniz fakat araştırmalar bize insanlar ve hayvanların stresi tamamiyle içinde yaşayamayacağını gösteriyor. Stresin hayvanların fark edebildiği fiziksel göstergeleri var” dedi.
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Barınak hayvanlarının stresi üzerinde uzmanlaşan Dr. Montgomery ise, “Duygularımız bize sıkı sıkıya bağlı olan hayvanlarda kendini gösterebilir” dedi.
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Kendisi de 4 kedi köpeği ve 2 yaşındaki çocuğuyla karantinada olan Dr. Montgomery, çocuğunun her an evde olmaktan dolayı yaşadığı stresin kedilere geçmeye başladığını söyledi. Uzmanlar, evcil hayvanların da insanlar gibi ev içinde yalnız kalabileceği alanlara ihtiyacı olduğunu söyledi.