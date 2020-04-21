Araştırma: Haftada 150 dakika sporla Koronavirüs'e karşı daha güçlü olabilirsiniz
Araştırmalar, düzenli spor yapmanın bağışıklık sistemine iyi geldiğini ortaya koydu. Independent'da yer alan haberde, aktif yaşam süren insanların solunum bağlantılı enfeksiyonlara hareketsiz insanlardan daha az yakalandığı, bağışıklık sistemlerinin baskılanmak yerine daha iyi çalıştığı belirtildi..
21 Nisan 2020 09:46
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Araştırmalar, spor yapmanın bağışıklık sistemine iyi geldiğini ortaya koydu. Aktif yaşam süren insanların solunum bağlantılı enfeksiyonlara hareketsiz insanlardan daha az yakalandığı, bağışıklık sistemlerinin baskılanmak yerine daha iyi çalıştığı ortaya çıktı.
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Bağışıklık sisteminin temel olarak 3 savunma çizgisi bulunuyor. Egzersiz yapmak bu 3 çizginin düzgün çalışmasını sağlıyor. İlk savunma noktası deri gibi fiziksel bariyerler. İlk aşamada virüsün vücuda girmesi engelleniyor. Araştırmalara göre, düzenli spor yapan insanların derileri hasar görme durumlarında daha hızlı iyileşiyor. Hızlı iyileşme, virüs ve bakterilerin vücuda daha az gireceğini gösteriyor.
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İkinci savunma noktası ise “doğal” bağışıklık. Bu savunma vücut bulunan “doğal öldürücü hücreler” sayesinde gerçekleşiyor. Vücut virüsle karşılaştığında ilk yanıtı veren bu hücreler oluyor. Egzersizin bu hücreler üzerinde de etkisi olduğu ortaya çıktı. Buna göre, bir antrenman sırasında vücuttaki savaşçı hücrelerin kandaki hareketlilik sayısı artıyor. Antrenmanın ardından bu hücreler vücuttaki hasarlı bölgeye giderek patojen ve hasarlı hücre arıyor. Bu sürec vücuttaki kanser hücrelerinin bağışıklık sistemi tarafından tespit edilmesine de yardımcı oluyor.
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Üçüncü savunma noktası ise “hafıza bağışıklık” olarak biliniyor. Bu aşama T ve B lenfositlerinden oluşuyor. Sporun bu iki hücre üzerinde olumlu etkileri olduğu ortaya çıktı. Hayat boyu süren düzenli egzersizin yeterli sayıda genç T lenfositine sahip olmayı sağladığı ve bunun da bağışıklık sistemini kanser gibi hastalıklar karşısında güçlü tuttuğu belirtildi.
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Spor yapmanın bağışıklık sistemini baskıladığı ve bu şekilde vücudu “hastalıklara açık bir pencere” haline getirdiğine ilişkin endişeler yapılan araştırmalarla çürütüldü. Bağışıklık sistemini ölçmek için pek çok araştırmada kullanılan aşı yönteminde vücudun bir antrenman ve bir maraton koşusu sonrası bağışıklığında herhangi bir baskılanma olmadığı tespit edildi.
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Sosyal mesafe kurallarının uygulanması gereken günlerde spor alışkanlıklarının da buna göre belirlenmesi gerekiyor. Hareket kısıtlılığının olduğu günlerde dar alanda da vücut ağırlığıyla yapılabilecek aerobik egzersizleri öneriliyor. Uzmanlar haftada en az 150 dakika spor yapılmasını öneriyor.